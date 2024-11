Ilrestodelcarlino.it - Jesi, sorpresi con hashish e marijuana in pieno centro: in tre nei guai

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

(Ancona), 11 novembre 2024 - Tre persone denunciate in stato di libertà e due segnalate per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. È il risultato dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia dinel corso del fine settimana. In particolare, i carabinieri del Nor – Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 26enne, residente nel maceratese, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì, il 26enne è stato controllato nelstorico die trovato in possesso di complessivi 39 grammi di, sostanze, queste, che sono state sottoposte a sequestro. Contestualmente è stata segnalata al prefetto anche una 26enne, trovata in possesso di 0.87 grammi die di uno spinello confezionato con analoga sostanza, detenuti per uso personale.