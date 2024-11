Ilrestodelcarlino.it - Jesi, la mensa scolastica perde due posizioni ma si conferma al nono posto

(Ancona), 11 novembre 2024 -siper ilanno consecutivo tra le migliori mense scolastiche italiane, ottenendo il sestonella classifica redatta da Foodinsider, l’Osservatorio istituito per promuovere e rendere visibili quei modelli diche non hanno l’obiettivo di saziare, ma di nutrire, educare, creare sviluppo economico e sociale. Rispetto allo scorso anno, il serviziodella nostra città, gestito daServizi, scende sì di duetra i 60 centri monitorati in tutta la penisola, ma cresce nel rating da 181 punti a 200 punti. “Abbiamo ceduto qualcosa rispetto ai criteri seguiti dall’Osservatorio per favorire l’appetibilità di alunni e alunne - ha sottolineato Gianluigi Paoletti, amministratore unico diservizi -; ad esempio abbiamo tolto lo sgombro che, pur avendo qualità nutrizionali notevoli, sotto il profilo organolettico non risultava loro particolarmente gradito per il sapore forte che lo caratterizza.