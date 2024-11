Anteprima24.it - Inzaghi glissa sul rigore e recrimina: “Col Napoli meritavamo di vincere”

Tempo di lettura: 2 minutiIl tecnico dell’Inter è sicuro: “Se c’era una squadra che dovevaera l’Inter, nel secondo tempo non c’è stata partita”. Ai microfoni di Dazn, Simoneostenta sicurezza, e un po’ di superbia. L’Inter ha pressato nella ripresa, è vero. Ma il mister nerazzurro non la racconta tutta.sulconcessogli, sprecato dall’ex infallibile Calhanoglu. E dimentica la chance di Simeone: un matchpoint all’ultimo secondo. E insomma, poteva andargli peggio. Tanto per gradire, niente da dichiarare sul penalty. Giudicato dai più inesistente. E decisione che, inoltre, ha mandato in bestia il tecnico avversario. “Non ho nulla da commentare, penso che Conte abbia parlato per proprio conto”. E poi si sa come va: “A volte si riceve, a volte si toglie: dobbiamo cercare tutti di dare una mano a questi arbitri, io per primo”.