Gaeta.it - Impatto di un uccello provoca fiamme nel motore di un aereo in partenza da Fiumicino

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella mattinata di domenica 10 novembre, un Boeing 787-9 Dreamliner della Hainan Airlines, in volo da Roma a Shenzhen, ha vissuto un’inaspettata emergenza durante il decollo dall’aeroporto di. Levisibili daldell’sono state causate da un evento noto come “bird strike”, un episodio che, sebbene raro, può avere conseguenze significative sull’aviazione civile.Cosa è un bird strikeIl termine “bird strike” si riferisce all’tra une uno o più volatili. Questo fenomeno, sebbene sporadico, si verifica principalmente durante le fasi di decollo e atterraggio, quando gli aerei operano a bassa quota. Durante questi momenti, uccelli in volo possono incrociare il cammino dell’, portando a collisioni che, nelle situazioni più gravi, possono danneggiare i motori o il fusoliera.