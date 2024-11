Il Cremlino smentisce la telefonata Trump-Putin | Pura fiction Peskov | L’operazione militare in Ucraina continua

Leggi l'articolo completo su Open.online

Tra Donalde Vladimirnon ci sarebbe stata alcuna. Stamani ilha smentito la conversazione tra i due: «È», ha affermato, citato dall’agenzia Tass, in merito alle indiscrezioni pubblicate dal Washington Post. «Questo è l’esempio più ovvio della qualità dell’informazione che ora viene diffusa a volte anche da pubblicazioni rispettabili», hato. Finora, ha aggiunto il portavoce, «non ci sono preparativi in corso» per contatti tra il presidente russo e i leader occidentali. «Non abbiamo ricevuto alcun segnale», ha aggiunto, riferendosi anche a una possibiletra il presidente russo e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. «rimane aperto a tutti i contatti, a negoziati e se dicono che qualche segnale arriverà, allora dobbiamo aspettarlo», ha concluso.