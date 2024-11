Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 11 novembre: Atp Finals, Serie C e altri campionati

di11: ci sono tre partite diC eminori, protagonista il grande tennis con le Atp.Nuova sosta per le nazionali in Europa, i riflettori sono così puntati sul tennis dove sono già iniziate le Atp. Oggi sono previsti due incontri, Alcaraz-Ruud alle 16:00 e Zverev-Rublev alle 20:30.Idi11: AtpC e(LaPresse) – IlVeggente.it Dopo la Laver Cup, Casper Ruud ha faticato un bel po’: ha vinto solo una (contro Sonego) delle sei partite del Tour che ha disputato. Carlos Alcaraz, seppure non al massimo della forza, dovrebbe spuntarla in due set ma allo stesso tempo tempo dovrebbe concedere almeno otto games all’avversario che resta comunque uno dei migliori tennisti del circuito.