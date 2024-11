Tvzap.it - Giorgia Meloni, la madre Anna rivela quale era il sogno della figlia da piccola

Paratore,die Ari, espone le sue candele creative insieme all’amica Marilena Cascone al mercato di Sora. Ai microfoni di Ciociaria Oggi, raccontasua passione e del laboratorio artigianale creato in casa sua. In più unazione sulche la premier aveva da.Leggi anche: Meteo, arriva il freddo vero: Giuliaccila dataLeggi anche: Terremoto sul Vesuvio, ecco perché è successo: interviene l’espertoParatore e il laboratorio di candeleDa Roma a Sora alle 5 del mattino per vendere candele artigianali.Paratore è tornata ad esporre le sue creazioni insieme all’amica Marilena Cascone. La “Mamma d’Italia” ha uno stand anche a Gaeta per tutto il periodo natalizio e a breve arriverà a Campoli Appennino alla festa del tartufo.