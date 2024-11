Ilrestodelcarlino.it - Fratoianni sprona la sinistra: "Clima e pace, noi in prima linea"

"Il nostro ruolo è quello di mettere un po’ di coraggio nella politica, perché non bisogna essere troppo diper capire che se ci sono 4 milioni di persone che hanno smesso di curarsi, non si possono continuare a spendere miliardi in armamenti". Nicola, leader nazionale diItaliana e di Alleanza Verdi e, una della 5 liste che sostengono Michele de Pascale nella corsa alla presidenza della Regione, era ieri a Forlì. "Sembra che in questo Paese non si possa fare nulla perché non ci sono i soldi – dice– quando sappiamo che 73 persone detengono un patrimonio di 301 miliardi". I cittadini non hanno fatto mancare la loro partecipazione e qualche polemica: dalla scelta di candidare Ilaria Salis, all’"incoerenza di allearsi con De Pascale, che ha cementificato oltre misura il territorio".