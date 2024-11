Gaeta.it - Fondazione Arena porta l’opera italiana in Asia: eventi a Mumbai e Bangkok

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lacontinua il suo percorso di internazionalizzazione, dopo il successo di “Turandot” a Seul, con una tappa in India e una in Thailandia. Rispondendo all’interesse crescente per la cultura musicale, l’istituzione ha progettatomirati per presentare con orgogliolirica, un’eccellenza del Made in Italy, a. Questinon solo celebrano la tradizione operistica, ma fungono anche da vetrina per il festival estivo che si terrà nel 2025 a Verona.La tappa indiana: un assaggio delDomani, la Royal Opera House diospiterà un’imnte esibizione con alcuni dei migliori talenti vocali italiani. I soprani Eleonora Bellocci e Caterina Marchesini, il tenore Galeano Salas e il baritono Giulio Mastrototaro si esibiranno sotto la direzione del Sovrintendente di, Cecilia Gasdia, che sarà al pianoforte.