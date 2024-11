.com - Film in uscita questa settimana al cinema (11 novembre – 17 novembre)

Leggi l'articolo completo su .com

Scopriamo quali sono iinneiitaliani nelladal 11al 17.sostieni No#News e visita il nostro sponsorsostieni No#News e visita il nostro sponsorStop Making SenseData di: 112024Regia: Jonathan DemmeCast: David Byrne, Jerry Harrison, Chris Frantz, Tina WeymouthCommedia musicale, Stati Uniti 1984, 88 min.Le linci selvaggeData di: 112024Regia: Laurent GeslinCast: Laurent GeslinDocumentario, Svizzera, Francia 2021, 82 min.Canton Giura. Svizzera. La vita di uno dei felini più riservati viene seguita nel corso delle stagioni in un contesto naturale in cui cinquanta anni fa se ne decise la reimmissione quale predatore per garantire l’equilibrio dell’ecosistema.SqualiData di: 122024Regia: Alberto RizziCast: Stefano Scherini, Mirko Artuso, Sara Putignano, Diego FacciottiDrammatico, Italia 2024, 107 min.