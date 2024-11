Gaeta.it - È scomparso Ettore De Nardo: un pioniere dello sviluppo economico a Capri

De, ex presidente della S.I.P.P.I.C. Spa, ha lasciato un segno indelebile sull'isola die sulla sua economia. Seraficamente definito "il papà della SIPPIC," Deha rivoluzionato i servizi pubblici didall'inizio del XX secolo, contribuendo a modernizzare le infrastrutture e a migliorare la vita quotidiana degli abitanti. La sua carriera si è intersecata con la storia di, rendendolo un personaggio centrale per la comunità locale.La S.I.P.P.I.C. e il suo impatto sull'economia capreseFondata nel 1903, la S.I.P.P.I.C. Spa ha rappresentato una vera e propria rivoluzione per l'isola. La sua missione iniziale consisteva nell'alimentare elettricamente la funicolare, che era importante per il trasporto delle persone lungo la rigida geografia dell'isola.