Iltempo.it - De Filippi senza rivali, l'effetto Sinner su Fazio e Ranucci: tutti i dati

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Gli ascolti e iAuditel di domenica 10 novembre 2024 vedono su Rai, in prima serata, il film Tv Mia moglie, mia figlia, due bebè - della collana Purché finisca bene - interpretato da Neri Marcorè e Serena Autieri conquistare il 13.4% di share pari a una media di 2.342.000 spettatori. Su Canale 5 la serie turca La rosa della vendetta, con Murat Ünalmis, Edip Tepeli e Melis Sezen, ha segnato invece il 14.4% pari a una media di 2.537.000 individui all'ascolto. Su Rai2 il tennis delle Nitto ATP Finals 2024 con la vittoria di Janniksull'australiano Alex de Minaur tenere con il fiato sospeso 1.556.000 tifosi pari al 7.9% di share. Il seguito match ha tolto una fetta di pubblico ai programmi di approfondimento che hanno visto calare gli ascolti (in sovrapposizione con la partita) rispetto a sette giorni fa, malgrado Che tempo che fa sia comunque rimasto sul podio dei programmi più visti in prima serata.