Damato replica a Conte: «Rigore Inter-Napoli non inventato! Spiego VAR»

Nel post partita diAntoniosi presenta infuriato davanti alle telecamere. Lastazione è rivolta al VAR, che non èvenuto sul fallo dadi Anguissa su Dumfries. Antoniospiega il protocollo e risponde alle proteste dell’allenatore azzurro.NON– Antonio, responsabile del settore tecnico arbitrale, è l’ospite di “Open Var” nella trasmissione di Dazn. Al termine die dopo le infuocate proteste di Antonio, l’esperto del settore spiega: «Sicuramente il VAR è uno strumento importante e ha aiutato il calcio in generale a migliorare. Però c’è un protocollo che va rispettato e l’vento del VAR è previsto solo quando vi è un chiaro ed evidente errore da parte dell’arbitro. Se parliamo del calcio diconcesso stasera in, sicuramente si tratta di un fallo leggero e unsotto gli standard di quelli che vorremmo vedere assegnati ma non è un».