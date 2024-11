Rompipallone.it - Dal Napoli alla Roma: colpo di scena in panchina, arriva un ex

Ultimo aggiornamento 11 Novembre 2024 10:33 di Giancarlo SpinazzolaLadellaè sempre più un rebus: a Trigoria puòre un ex allenatore delE anche Ivan Juric è stato esonerato. Una sorta di segreto di pulcinella era diventato, con il tecnico croato che inaspettava solo la comunicazione ufficiale per togliere il disturbo e lasciare uno spogliatoio più simile ad una polveriera che ad altro. E così, dopo De Rossi mandato via dopo nemmeno un mese nonostante il recente triennale fatto firmare, è stata la volta dell’ex Verona e Torino.Ed ora è caccia al terzo allenatore di una stagione iniziata male che può finire pure peggio. I giallorossi hanno appena quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione e lo spettro di poter essere risucchiati nella zona rossa esiste eccome.