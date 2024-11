Spazionapoli.it - Conte attacca in conferenza: “Creano delle dietrologie. Il VAR deve interventire”

Inter Napoli, arrivano le parole di Antonioinstampa nel post partita del big match di questa sera.L’allenatore del Napoli ha analizzato il match disputato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri sono riusciti a strappare un punto ai campioni d’Italia in carica. Nonostante ciò,è rimasto davvero stupito in negativo per la gestione arbitrale sull’episodio del calcio di rigore a sfavore. Sul punto guadagnato e sull’ultimo periodo del suo Napoli, ha affermato:“Noi mettiamo in preventivo che ci può stare che perdi in casa con l’Atalanta, ha vinto in casa dello Stoccarda che aveva battuto la Juventus: non abbiamo perso contro una squadra debole, ma una squadra che fa la Champions a differenza nostra. Poi si poteva fare meglio o peggio, ma è relativo. Oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, di intensità, di pressione, di accettare i duelli, contro una signora squadra come l’Inter.