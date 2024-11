Ilfattoquotidiano.it - Con Trump ha vinto il politicamente scorretto, ma c’è da chiedersi quanto faccia vivere meglio

di Giorgio BorattoGià nel 1945 George Orwell sosteneva il decadimento del linguaggio come la diretta conseguenza del decadimento politico, economico e culturale della nostra civiltà. Così è avvenuta specie in politica una ridondanza di sinonimi e perifrasi eufemistiche, con la trasformazione di concetti chiarissimi in forme garbate e meno scomode, in maniere ricche di ipocrisia. era il politically correct.Con questa pratica si raggiungeva una nuova forma di conformismo. Questa moda era esercitata soprattutto negli Usa e paesi anglosassoni con la sostituzione di molti termini. Esempio: colored o afroamericano per nero; operatore ecologico per spazzino; operatore scolastico per bidello; non vedente per cieco. ecc. Lo stesso Donaldrispondendo ad una domanda della giornalista che le chiedeva delle sue affermazioni volgari sulle donne (sai, sono automaticamente attratto dalla bellezza – inizio subito a baciarle, è così.