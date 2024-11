Tpi.it - Chi è La Talpa? Le indiscrezioni sul reality di Canale 5

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

Chi è La? Lesuldi5Chi è La? I tanti fan del programma di5 se lo stanno chiedendo dalla prima puntata. I nomi si rincorrono, ma tra i tanti nelle ultime ore ne è spuntato uno nuovo con un dettaglio che, secondo molti, lascerebbe pochi dubbi.Sui social sono emerse diverse teorie su chi potrebbe essere La. E se fino a pochi giorni fa si pensava potesse trattarsi di Marina La Rosa, la più gettonata dai fan del programma anche sui social per via del logo che per alcuni rappresenterebbe la rosa dei venti. Ma ora lo scenario pare cambiato. Un utente su Twitter ha postato uno scatto che riprende la figura per intero di Elisa Di Francisca, ripresa dal fotografo Pier Marco Tacca. Il fan del programma ha fatto notare il tatuaggio che ha sul piede.