Calhanoglu | Mi dispiace per il rigore L’Inter ha dominato! Loro in difesa

dopo Inter-Napoli è triste per ilsbagliato, ma è stato anche il protagonista con un gol straordinario. Quello del del pareggio finale. Dopo la partita, su Inter TV ha commentato la sfida di San Siro.DOMINIO – Hakanha parlato così dopo Inter-Napoli: «Abbiamo giocato contro una squadra molto forte che sa giocare. Abbiamola partita, le statistiche dicono tutto. Abbiamo provato a vincere, alla fine non ci siamo riusciti. Però della partita non posso dire niente, abbiamo dato tutto in campo. Alla fine ho sbagliato il mio primo gol, mi. Sapevo che prima o poi sarebbe successo, miche sia successo oggi. Io credo che noi abbiamo provato».Napoli incontro! Risultato pariTUTTI DIETRO –ha analizzato così la sfida: «Il Napoli difende bene.