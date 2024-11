Sport.quotidiano.net - Bundesliga, il Bayern Monaco vince e vola a +5. Lipsia rallentato dal Moenchengladbach

Bologna, 11 novembre 2024 - Ilinizia a scappare in vetta alla classifica della. Al termine della decima giornata del campionato tedesco, i bavaresi hanno guadagnato altri due punti sule si sono portati così a +5. La vittoria di misura è bastata in casa del St. Pauli, che è stato battuto per una rete realizzata da Musiala. Il club Red Bull, invece, non è andato oltre al pareggio interno a reti bianche contro il Borussia. Prosegue la stagione incolore del Borussia Dortmund, terminato nuovamente al tappeto, mentre il Bayer Leverkusen ha strappato solo un punto dalla trasferta contro il Bochum. Le partite del fine settimana diDopo dieci giornate, il campionato tedesco sembra già aver preso una piega favorevole per il