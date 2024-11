Inter-news.it - Barzaghi: «C’è amarezza per l’Inter. Ma qualcosa va sistemata»

Matteo, in diretta su Sky Sport, ha parlato del pareggio di ieri sera tra Inter e Napoli a San Siro. Tra i temi toccati dal giornalista, anche un passaggio sulla prestazione di Lautaro Martinez. ERRORI – Matteo, in collegamento su Sky Sport, ha parlato della partita tra Inter e Napoli di ieri sera. Queste le sue parole: «C’è anche un po’ diha orchestrato il gioco della partita, ha avuto il pallone e le occasioni. Poteva vincere, ma non c’è riuscita. Il periodo ci dice cheè reduce da due pareggi e otto vittorie nelle ultime dieci partite; poteva ottenere la testa della classifica. Per questo c’è un po’ di confusione: Conte è riuscito a imbrigliare gli attaccanti del. Si aprono dunque alcune riflessioni:, negli scontri diretti, che prima era un marchio di fabbrica, anche per Inzaghi stesso, quest’anno con il Milan ha perso meritatamente, con la Juve ha sprecato due gol e con il Napoli, nonostante il dominio, non è riuscita a vincere.