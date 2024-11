Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, clamoroso crollo di Alcaraz: vince Ruud in due set (6-1, 7-5). Ora per lo spagnolo si fa dura

Untanto rumoroso quanto inaspettato: Carlosstecca clamorosamente l’esordio alle Atp2024. Alla Inalpi Arena di Torino è la giornata di gloria di Casper: il norvegese numero 7 al mondo si impone in due set (6-1, 7-5) e stravolge i pronostici sull’andamento del gruppo John Newcombe. Ora infatti il percorso diè già in salita: lodovrà riuscire a battere sia Andrey Rublev che il numero 2 Alexander Zverev per guadagnarsi un posto in semifinale. Insomma, se l’esordio di Jannik Sinner contro Alex De Minaur è stato quasi perfetto, il suo grande rivale conferma di non avere ancora la stessa costanza. La forma forse non è ottimale, mapaga pure lo scarso feeling col cemento indoor, seppure quest’anno a Torino la superficie sia meno veloce che in altre occasioni.