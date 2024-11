Quotidiano.net - Aereo Spirit Airlines colpito da spari e dirottato, ferito un membro dell’equipaggio

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 11 novembre 2024 – Paura in quota, stamattina, per passeggeri ed equipaggio del volo 951 della compagnia. L’, in viaggio tra Fort Lauderdale e Port-au-Prince, e diretto ad Haiti, è stato costretto a deviare la sua rotta e atterrare in Repub blica Dominicana dopo essere statoda. Lo ha annunciato la la compagnia americana, aggiungendo che undell'equipaggio ha riportato ferite lievi. Il volo 951, partito da Fort Lauderdale, è stato “ed è atterrato in sicurezza a Santiago”, ha fatto sapere Americanprecisando che da un'ispezione “sono emersi danni all'coerenti con”. La compagnia ha quindi sospeso temporaneamente il servizio verso Haiti. Secondo il quotidiano di Haiti Radio Télé Métronome, che cita un testimone presente in aeroporto, l'incidente è avvenuto questa mattina quando l'era ormai prossimo al momento dell'atterraggio e si sono uditi colpi esplosi nelle vicinanze dello dell'aeroporto Toussaint Louverture.