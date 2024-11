Quotidiano.net - Volantini con la stella di David a Roma: “Noi ebrei lotteremo per il nostro diritto di esistere”

, 10 novembre 2024 – “Dopo le deportazioni e l'orrore dell'Olocausto noipensavamo, sbagliando, che non sarebbe mai più accaduto. Ma siete tornati nelle nostre case, avete ucciso, bruciato, mutilato: uomini, donne, bambini, persino neonati”. Queste le frasi su alcunicon stampata su ladie, che sono stati affissi in diverse zone a, specie nei pressi delle sedi delle testate giornalistiche. “Oggi, più che mai – continua il messaggio – combatteremo fino all'ultima goccia di sangue per ildi vivere ed. Sappiatelo”. Sulla vicenda sta svolgendo degli accertamenti la Digos. La polizia ha già rimosso i, anche dai quartier generali di La7. L’affissione avviene a due giorni dall’aggressione ad alcuni tifosi israeliani da parte di gruppi filo palestinesi ad Amsterdam, prima della partita Ajax-Maccabi Tel Aviv.