Calciomercato.it - Vogliono Allegri alla Roma: “Serve come il pane”

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

L’avventura di Ivan Juricsi è conclusa nel peggiore dei modi. Intanto i tifosi sui social invocano un nome in particolare per il futuro della panchina“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. Questa la parte iniziale della nota ufficiale diramata ddopo la sfida persa contro il Bologna, con la quale il club ha chiuso il rapporto con l’allenatore ex Torino.: “il” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)È finita quindi nel modo peggiore la breve parentesinista di Juric, arrivato al capolinea con il ko odierno e lasciando la squadra con soli 13 punti in classifica e ben 4 sconfitte nelle ultime 5 di Serie A.