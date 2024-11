Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2024 ore 13:30

DEL 10 NOVEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CON AUTOVETTURA RIBALTATA AL KM 1+600 STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CASTEL DE CEVERI FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO;CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONENORD, DOVE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO AUTOSTRADALE IN DIREZIONE; A SUD DELLA CAPITALE CODE SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA;E ASI E’ CONCLUSA LA PRIMA FASE DELLA DOMENICA ECOLOGICA, IL BLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE SARA’ NUOVAMENTE ATTIVO DALLE 17.30 ALLE 20.30; LE SUCCESSIVE DOMENICHE ECOLOGICHE SARANNO IN VIGORE TRA IL 1 DICEMBRE E IL 23 MARZO 2025.