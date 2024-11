Ilgiorno.it - Una nuova vita dopo il carcere. Il Comune entra nella rete:: "Sarà più mirato il reinserimento"

Reinserire in società chi ha sbagliato, pagando per questo con una pena detentiva, è un dovere di una società civile. Ed è per questo che c’è bisogno di un patto territoriale per promuovere interventi e azioni finalizzati alsociale di soggetti in esecuzione penale esterna e in messa in prova. È questo il senso dellaistituzionale, al quale ildi Sondrio ha aderito, proposta dall’Ufficio di esecuzione penale esterna di Como che ha programmato la riorganizzazione del sistema dei servizi, degli interventi e delle azioni per il. Cinque le aree di intervento: culturale, formativo, ricreativo e sportivo; orientamento e inserimento professionale; mediazione culturale e linguistica; prevenzione della devianza e della recidiva; comunicazione con il territorio.