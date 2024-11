Nerdpool.it - UN POSTO TRANQUILLO di Matsumoto Seich?: recensione

Può un rapporto coniugale, all’apparenza perfetto, celare dei segreti inconfessabili? E’ quello che cerca di raccontare lo scrittore giapponese? nel suo romanzo noir Un, edito da Adelphi.TramaGiappone, anni ’70. Asai Tsuneo è un funzionario ministeriale molto rispettato nell’ambiente. Sebbene venga da una famiglia modesta, è riuscito a crearsi una carriera importante grazie alla sua ambizione e determinazione. Mentre sta partecipando ad una cena con degli imprenditori di Kobe, riceve una telefonata inaspettata dalla cognata: sua moglie Eiko è morta per un attacco cardiaco. Di fatti, mentre si trovava a passeggio, la trentenne Eiko si è sentita improvvisamente male ed è entrata in un negozio che si trovava lì vicino per chiedere aiuto. La proprietaria ha chiamato subito la sorella ma, quando è arrivata, purtroppo non c’era più niente da fare.