Lanazione.it - Tragico schianto tra auto e moto. Muore 18enne, ora si cercano le responsabilità

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Perugia, 10 novembre 2024 – Ancora una tragedia della strada. L’ennesima. Ancora un giovane, la cui vita è stata spezzata sull’età più bella. Un ragazzo di Torgiano è morto a diciotto anni in seguito alle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto sulla strada che da Torgiano conduce a Ponte San Giovanni, all’incrocio di Ferriera. Loalle 17.30 tra un’, un’utilitaria condotta da un uomo residente a Brufa, e lain sella alla quale viaggiava il diciottenne. L’impatto è stato molto violento. L’ambulanza del 118 è arrivata nel giro di pochi minuti: il diciottenne è stato condotto a sirene spiegate al pronto soccorso del Santa Maria delle Misericordia. Ma, come detto, i traumi erano troppo gravi: è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale perugino, nonostante gli sforzi dei medici che hanno tentato il possibile per evitare il peggio.