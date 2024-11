Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-11-2024 ore 11:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione rallentamenti in via Prenestina per un incidente avvenuto all’altezza di via Palmiro Togliatti possibili disagi alla circolazione in Piazza Venezia per una cerimonia alle 11:30 per la deposizione di una corona di alloro all’altare della Patria in occasione dell’anniversario dell’armistizio in zona Vaticano per la recita della preghiera alla Regina Coeli con Papa Francesco e la successiva benedizione dei fedeli in piazza San Pietro prevista alle ore 12 sono attive modifica la viabilità nella zona del rione Prati oggi ala prima delle 5 domeniche ecologiche previste stop alla circolazione fino alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30 per l’occasione diverse le iniziative in via dei Fori Imperiali le 10 e le 19 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito