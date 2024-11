Lanazione.it - Simeoni e Da Pozzo lanciano la Pianese, Vis Pesaro battuta

Piancastagnaio, 10 novembre 2024 – Latrova la terza gioia consecutiva tra le mura amiche piegando una combattiva Visrimasta in dieci dopo pochi minuti. A decidere la vista le prime marcature stagionali die Da, chela formazione di Prosperi a quota 20 in classifica. Il primo squillo della sfida è però degli ospiti: Di Paola serve Okoro, che sterza in area e calcia sul secondo palo, ma Pacciardi salva sulla linea di porta, poi Nicastro sulla respinta manda a lato. Rispondono subito le zebrette: al 14’ Nicoli dalla sinistra si accentra e mette la sfera a centro area doveè abilissimo a fare 1-0. Due minuti più tardi le zebrette si ritrovano anche in superiorità numerica, perché il direttore di gara espelle per somma di ammonizioni Palomba, intervenuto duramente su Mignani.