Roma Ghisolfi | Chiediamo scusa ai tifosi ci assumiamo la responsabilità

“Abbiamo emesso subito in comunicato per ragionare con calma e prendere le decisioni migliori, le prime parole sono per Juric che è arrivato in un momento difficile ma che ha dato tutto con il suo staff. Lalo ringrazia, ma ora con calma dobbiamo riflettere per prendere le decisioni migliori nell’interesse del club”. Queste le parole del direttore sportivo della, Florent, ai microfoni di Dazn dopo l’esonero di Ivan Juric in seguito alla sconfitta contro il Bologna all’Olimpico.“Ivan ha un tipo di calcio molto ambizioso sotto l’aspetto fisico e atletico, è arrivato in una situazione difficile ma è stato super professionale. È il momento di assumerci anche noi le nostreai”, ha aggiunto. Sull’esonero forse troppo frettoloso di De Rossi, invece, ha commentato: “In questo momento non resta che assumerci le nostre, io per primo, i calciatori e la società, per cercare di uscire da questa situazione.