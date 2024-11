Lapresse.it - RcAuto, l’aumento shock dei prezzi

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

Non si ferma la corsa delle, segnata da un aumento inesorabile dalla seconda metà del 2022 che ha portato a una maggiore spesa, per gli automobilisti italiani, di oltre 2 miliardi. A fare i calcoli è il Codacons, che ha messo a confronto i dati provinciali Ivass: e qui c’è il secondo dato che stupisce, perché se i rincari toccano tutti ci sono però delle differenze significative da città a città.deiIl prezzo medio della polizza Rc auto, calcolato sull’intero territorio nazionale, è passato dai 353 euro di gennaio 2022 ai 414 euro di settembre 2024, con un rincaro complessivo del +17,3% e un aggravio di spesa di 61 euro a copertura assicurativa. Ma nel periodo considerato ben 12 città hanno registrato una crescita media delle tariffe superiore al 20%.Tutti i dati:città per cittàIl record spetta a Roma: nella Capitale il costo medio della polizza è passato dai 379,7 euro di inizio 2022 agli attuali 483 euro, con un aumento del 27,2% e una maggiore spesa in media pari addirittura a +103 euro ad assicurato.