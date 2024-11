Lettera43.it - Ponte sullo Stretto, giallo sulla relazione per il rischio sismico: l’Ingv non ha dato il via libera

Come riporta Repubblica, il presidente dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Carlo Doglioni, tramite due lettere ha smentito in due lettere recapitate al deputato di Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli «qualsiasi coinvolgimento delcome istituzione»valutazione dele delle faglie attive per il, lamentando l’assenza di «esami approfonditi» e stime sottovalutate dei rischi nell’area di costruzione. Non si tratta di un mancato coinvolgimento da poco: nei documenti presentati dalla Commissione Via del ministero dell’Ambiente, infatti, viene citata «unadel dipartimento di Scienze della terra della Sapienza di Roma e del» con analisi sismiche aggiornate. Ma a quanto pare questanon esiste.Carlo Doglioni (Imagoeconomica).