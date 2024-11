Lanazione.it - Picchia la ex col calcio del fucile e la lascia in fin di vita: “Non aveva il coraggio di denunciarlo”

Massa (Massa Carrara), 10 novembre 2024 - E’ stato arrestato dalla polizia l’uomo, un 55enne italiano residente a Massa, che si era reso responsabile di una brutale e feroce aggressione nei confronti della donna con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale, nonché per il possesso illegale di arma da sparo. L’uomo, un soggetto già pluripregiudicato per diversi reati e con un curriculum criminale di elevato spessore, era già stato in carcere, per il passato, per gravi reati. Tutto inizia quando la donna, una signora, poco più che 40enne, residente a Massa, ma di origini del sud, viene aggredita dal suo ex convivente che, dopo averlata brutalmente, al culmine di diverse liti però mai denunciate dalla donna per timore di ritorsione da parte del suo stesso ex uomo, quest’ultimo la ferisce con ildi una arma (undetenuto illegalmente dal criminale).