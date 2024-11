Romadailynews.it - Peru’: organizzato incontro su cooperazione Belt and Road con la Cina

Lima, 10 nov – (Xinhua) – L’annuale sullapragmatica nel quadro della CorniceandInitiative (BRI) trasi e’ svolto venerdi’, secondo quanto riferito dagliri. I partecipanti hanno discusso approfonditamente sulle nuove opportunita’ dibilaterale nel quadro della BRI e sullo sviluppo futuro. Durante l’sono stati raggiunti una serie di risultati pragmatici, tra cui la pubblicazione del rapporto del think tank intitolato “Jointly Promoting High-Quality Development and Building an Asia-Pacific Community with a Shared Future”. Durante l’e’ stata lanciata la nuova versione in lingua spagnola del Portale dellaand, un sito ufficiale in spagnolo per la BRI, ed e’ stato inoltre ufficialmente inaugurato l’Ufficio di collegamento per l’America Latina dellaandEconomic Information Association.