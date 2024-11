Corrieretoscano.it - Palestra polivalente a Pisa: progetto da 3.9 milioni

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

da 3.9, avviato il cantiere per la costruzione della nuovanel quartiere Cep a. Sopralluogo del sindaco diMichele Conti e del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa per monitorare l’avanzamento delle prime fasi di lavoro, alla presenza di tecnici e rappresentanti dell’impresa incaricata di realizzare i lavori.da 3.9(Foto Ufficio stampa Comune di)Sindaco Conti: “È con grande orgoglio che assistiamo alla gettata delle fondamenta per la nuova struttura sportiva che andrà a riqualificare un’area abbandonata del quartiere Cep, proprio accanto al campetto sportivo che come Comune abbiamo provveduto a sistemare e rimettere in funzione.