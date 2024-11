Unlimitednews.it - Mattarella “No a chi predica contrapposizione e pratica guerre”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Il futuro richiede tanti Marco Polo, in alternativa a chi invece. Lo stile di Marco Polo è quello della curiosità per mondi che non si conoscono, poi per l’ammirazione per quello che vede e apprende e quindi il rispetto reciproco per un comune arricchimento culturale. Questo è quello che ha fatto crescere il mondo nel corso dei millenni e dei secoli, ed è invece quello che viene contrastato da chi alimenta contrapposizioni e coltiva incompatibilità. C’è un’esigenza crescente nel mondo – lo vediamo in questa stagione politica internazionale – di recuperare quello spirito in cui incontrarsi, dialogare, apprendere vicendevolmente è il modo per crescere tutti insieme”. Così il Presidente della Repubblica Sergionel corso di una intervista a CGTN.