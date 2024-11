Oasport.it - LIVE Sinner-De Minaur 5-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: l’azzurro alza il livello e mette la freccia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Prima vincente al centro del n.8. Siamo a 31 minuti di partita.40-15fa tutto bene, ma sbaglia l’ultimo rovescio incrociato, che finisce in corridoio.30-15 Desi salva con una spettacolare volée di diritto in allungo. Il passante di rovescio lungolinea diera stato ottimo.15-15 Doppio fallo dell’australiano.15-0 Decolpisce la riga con un rovescio in avanzamento.ha infilato 4 game consecutivi. Sin qui ben 12 errori gratuiti da parte di De, costretto chiaramente a giocare ad un ritmo che non è il suo.5-2 Altra battuta vincente, stavolta al centro.40-0 Servizio vincente con traiettoria esterna.30-0tocca il nastro con il diritto, l’australianoin rete il successivo diritto.15-0 Largo il rovescio incrociato di De