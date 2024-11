Inter-news.it - LIVE Fiorentina-Inter Primavera 0-0: inizia il secondo tempo

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Lasarà l’avversaria odierna dell’nella partita valida per l’undicesima giornata di campionato. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 13, si gioca al Viola Park.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP14.02IL14 Le squadre stanno rientrando in campo. A breve comincia il.Primodi grande equilibrio, noioso e senza particolari emozioni. I portieri non sono mai stati impegnati, hanno guardato i compagni combattere al centro del campo alla caccia dell’occasione giusta per segnare. Fra un quarto d’ora ildi.45+1? FINISCE IL PRIMO!45? Un minuto di recupero.