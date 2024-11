Lanazione.it - La seconda vita ai mobili: "Mio padre, una guida"

Artista e artigiano del legno, restauratore, imprenditore di se stesso. Tante definizioni per un’unica attività da parte di Antonio Nardi, 61 anni. È l’uomo che restituisce aiuna, nel suo laboratorio di Poggibonsi in via Mentana. Tra le sedie, i tavoli e gli armadi di più epoche, spuntano anche una vecchia radio e un’enoteca girevole: remoti elementi di arredo pronti a tornare attuali per merito del maestro. La vera? "Mio, ebanista con alle spalle studi specifici, di cui divenni collaboratore familiare più di trent’anni fa – racconta Nardi – dopo i miei trascorsi da bracciante agricolo e operaio metalmeccanico. Mi dedicavo per otto-dieci ore a quotidiane operazioni di saldatura. Guadagni soddisfacenti, però mi mancava il rapporto con la gente, da tipo estroverso quale sono".