Oasport.it - Italia-Serbia oggi, Qualificazioni Europei 2026 pallamano: orario, tv, programma, streaming

Dopo la sconfitta contro la Spagna (31-30), arrivata in trasferta con un solo gol di differenza e al termine di un’autentica battaglia che ha consegnato ai referti di fatto un ko ma anche tanta consapevolezza nei propri mezzi, l’dellaè pronta a tornare in campo per la seconda giornata delleagli.Si gioca a Fasanoalle ore 18 contro la, in un match valido per quel Gruppo 4 di cui oltre agli azzurri, agli iberici e agli slavi fa parte anche la Lettonia. Un duello da vincere a tutti i costi per Bulzamini e compagni per tener ben accese le chance di qualificazione diretta al prossimo torneo continentale.La diretta tv del match fra, valida come seconda giornata delleaglidi, sarà affidata a Sky Sport Max, mentre la direttasarà fruibile su Sky Go, NOW eTV, infine la diretta live testuale del match sarà garantita da OA Sport.