Ilnapolista.it - Inter-Napoli 0-0, azzurri a caccia del riscatto a San Siro (LIVE)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Ilsfida per l’sotto i riflettori di San, dopo un periodo di successi è arrivata la sonora sconfitta contro l’Atalanta al Maradona. C’è bisogno diper gli uomini di Conte, anche perché chi vince stasera può issarsi in solitaria in vetta alla classifica. Il tecnico leccese conferma la formazione tipo, con Gilmour confermato mentre Lobotka rientra dall’infortunio ma parte dalla panchina.Le formazioni ufficiali di(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez all. Inzaghi(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Ora; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia all. ConteL'articolo0-0,dela San) ilsta.