Ilrestodelcarlino.it - Il neurochirurgo Ricciuti: "Cominciai con Economia, ma mollai dopo due settimane. Superati i 4mila interventi"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Mi iscrissi ae commercio, ma cambiaiduepuntando con decisione e convinzione su Medicina". Il maceratese Riccardo Antonio, 58 anni, è il direttore di Neurochirurgia al San Camillo Forlanini di Roma, una struttura con mille posti letto, uno dei più grandi trauma center e riferimento in Italia per l’ictus. "Da otto mesi – dice – sono direttore Uoc al San Camillo Forlanini dove posso contare su 14 medici e 50 infermieri: abbiamo 20 posti letto di degenza normale, 10 di terapia intensiva dedicata alla neurochirurgia. Prima di Roma sono stato per sette anni direttore di Neurochirurgia e direttore del dipartimento di Neuroscienze a Viterbo. Prima ancora ho lavorato 20 anni ad Ancona". Dottor, ma allora l’idea di diventare medico non è stata coltivata nel tempo, avendo scelto primae commercio.