Filippo De André, chi è il fratello gemello di Francesca De André: "Ho rapporto solo con lui"

Deè figlio di Cristiano Dee Carmen De Cespedes, secondogenito dopo la bella Fabrizia insieme alla gemellaDe. Nato a Genova sotto il segno dell’Acquario, il 25 gennaio 1990, con quest’ultima ha sempre avuto un legame speciale.Sappiamo che lavora come chef e sul suo profilo Instagram si possono vedere diversi scatti delle sue creazioni culinarie. Nella sua bio social si definisce, non a caso, un “food addicted”. Più nello specifico,ha svolto diversi lavori per mantenersi, tra cui quello di barman, prima di intraprendere la sua carriera di chef. L’ammissione all’ALMA, la scuola internazionale di cucina italiana gestita da Gualtiero Marchesi, ha rappresentato un’ulteriore prova del suo straordinario talento dietro ai fornelli.Stando a quanto reso noto da Repubblica in un articolo del gennaio 2024, tra le ultime esperienze lavorative degne di nota diDe, vi è quella di addetto di sala nel locale stellato Guido Ristorante a Serralunga d’Alba, nella riserva bionaturale di Fontanafredda.