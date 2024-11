Ilfattoquotidiano.it - “Basta uomini più giovani, vorrei non essere sempre io a tirare fuori la carta per pagare. Certo la passione…”: parla Vera Gemma

“Ho realizzato diinnamorata solo di mio padre (Giuliano, ndr). Eal mio fianco una persona più matura”: cosìche lo scorso giugno a Verissimo avevato del suo amore per il rapper e di 10 anni Misha Carry, nome d’arte Mihail Fulga. Amore che, stando alle parole dette al settimanale Oggi, sembra archiviato definitivamente. L’attrice ha aggiunto: “Con i ragazzi finisceche gli debba fare un po’ da madre, mi ritrovo a dare consigli, a spiegare la vita. Ora se esco a cena mi piacerebbe che non fosse scontato che al momento del conto sia io ala”. E sulla fine della storia con il trapper,, 54 anni, ha aggiunto: “Per carità, Misha è un bravo ragazzo, e artisticamente lo stimo, ma sinceramente credo di aver bisogno d’altro”. Dopo aver spiegato di vivere in modo completamente diverso da come la gente s’immagina (“sono astemia e passo le serate a casa con mio figlio che ha 13 anni”), ha anche confessato che oggi sente di volere un uomo maturo con quale poter “avere anche una conversazione brillante, uno scambio, condividere idee ed esperienze.