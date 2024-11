Oasport.it - Basket femminile: Fasoula e Tsineke dilagano, Italia battuta dalla Grecia nelle qualificazioni agli Europei 2025

Prima sconfitta, dopo tre vittorie, per l’nel girone I delleeuropee. A Chalkida (Calcide), le azzurre di Andrea Capobianco cedono il passo per 56-45 allain un match che, complice anche l’assenza di Olbis Andrè, è nettamente il peggiore dei quattro finora giocati, con una serie di problematiche giunte tutte assieme. Inafferrabile Mariella: la stella del Perfumerias Avenida mette a segno 24 punti, mentre nel finale emerge Elena(16). Per l’solo Matilde Villa in doppia cifra (14) e anche problemi, data la citata assenza, a rimbalzo: 52-36con 13 di Artemis Spanou.Il primo quarto è caratterizzato da un ritmo alto che laprova a imporre e che l’finisce per accettare senza troppe storie. Sospinta dal pubblico di casa,comincia subito a macinare punti su punti, con le azzurre che alternano le loro reazioni.