Ilgiorno.it - Auto va a fuoco mentre è in viaggio: il conducente si salva

Borghetto Lodigiano, 10 novembre 2024 – Una vettura totalmente carbonizzata e un'altra in un fossato. È il bilancio della notte tra il 9 e il 10 novembre 2024 nel Lodigiano. Alle 21 una squadra del comando provinciale dei vigili delè intervenuta,con l'pompa serbatoio nella frazione Vigarolo di Borghetto Lodigiano. Un'ha presoera in marcia lungo la strada per Bargano. I motivi della combustione sono al vaglio. La vettura era alimentata a gasolio. Il, appena visto il fumo uscire dal cofano, ha accostato ed è sceso dall'mobile, senza farsi alcun male. I pompieri hanno spento l'incendio e messo in sicurezza la zona interessata, ma il veicolo si è completamente carbonizzato. Erano presenti, per gestire la viabilità, anche i carabinieri della compagnia di Lodi.