Thesocialpost.it - Arriva l’ufficialità, Juric esonerato dalla Roma: “Ambiente difficile”

Dopo la dolorosa sconfitta contro il Bologna, laha ufficializzato l’esonero di Ivancon una nota pubblicata pochi minuti dopo il triplice fischio. Il club giallorosso, in un comunicato conciso apparso sul proprio sito, ha ringraziatoper il lavoro svolto nelle ultime settimane, riconoscendo la professionalità dimostrata nonostante le difficoltà.Leggi anche: Spalletti, i 23 convocati per le sfide con Francia e BelgioIl comunicato del club“Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito uncon il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro.”Il comunicato si conclude con l’annuncio che la ricerca di un nuovo responsabile dell’area tecnica è già iniziata e che il sostituto verrà svelato nei prossimi giorni.