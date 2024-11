Ilrestodelcarlino.it - Affitti in centro? Un ’lusso’. Duemila euro per un trilocale. Ma il segreto è condividere

Il caso del monolocale di 8 metri quadrati affittata a 600a Bologna ha acceso i riflettori su un problema sempre più evidente: affittare un appartamento (o anche semplicemente un posto letto) sta diventando sempre più complicato, sia per gli studenti fuorisede che per le famiglie e, anche senza arrivare al caso limite bolognese, il problema riguarda anche Forlì. Nel corso degli anni le cifre sono aumentate esponenzialmente, complici diversi fattori, tra i quali gioca un ruolo importante l’aumento del costo della vita che spinge i locatari ad alzare i costi, ma anche il crescere del numero di studenti in città che hanno reso più appetibile un mercato che, negli anni scorsi, era decisamente più sgonfio. Ma, in concreto, quanto può costare prendere un appartamento in affitto in città? Uno dei primi annunci su un celebre portale immobiliare, senza inserire filtri specifici per delimitare la zona preferita o la tipologia di appartamento – quindi ampliando il proprio range di possibilità – riguarda un bilocale di 41 metri quadrati in via Cignani: 1.