Spazionapoli.it - Ultim’ora Lobotka, la decisione di Conte per Inter-Napoli: scelta fatta

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Arrivano notizie dell’ultima ora sulle condizioni di Stanislave sulladi Antonioin vista disullo slovacco Era in dubbio la titolarità di Stanislavper la super sfida contro l’in programma domani sera allo stadio Maradona. I problemi muscolari patiti ormai un mese fa con la nazionale slovacca lo hanno costretto a saltare le ultime partite con iled il suo rientro è previsto proprio per il big match che chiuderà la 12a giornata di Serie A e che potrebbe confermare o modificare la testa della classifica del campionato.In conferenza stampa, Antonioaveva ribadito: “Il suo valore lo conosciamo tutti. Noi dobbiamo essere bravi a cercare di creare un qualcosa che possa sopperire alle assenze. Penso che Gilmour ha fatto molto bene in queste partite.